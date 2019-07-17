Türkiye’de konut satışları yüzde 48.6 düştü

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Verilerin açıklanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana konut sektörü ilk kez bu kadar büyük kan kaybetti.Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 060 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

23 bin 265 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,2 azalarak 23 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37,9 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 azalış göstererek 38 bin 90 oldu.

Yabancılara satış arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 bin 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019’da ilk sırayı bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı.İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 429 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.