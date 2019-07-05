Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı: ‘Çorbanın fiyatı 2 TL’ye çıkabilir’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı. Bunun üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı.

​Meclis Genel Sekreterliği’nin yapacağı çalışmanın ardından, kâr amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi.

1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

TBMM yerleşkesinde milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantası ile personel ve ziyaretçilerin kullandığı lokantalarda farklı menüler bulunuyor.