Çorlu’da 25 kişinin öldüğü tren kazasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti davadan çekildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl 8 Temmuz’da 25 kişinin öldüğü 328 kişinin yaralandığı tren kazası davası, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Mahkeme heyeti, bugün başlayan davadan çekildi.

Duruşma salonunun dolması üzerine dışarıda kalan aileler de içeri girmek istedi, görevliler izin vermeyince arbede çıktı. Duruşma salonu önüne takviye çevik kuvvet polisleri geldi.Yaklaşık 1 saat süren kargaşa ve yapılan görüşmeler sonrası salon kapısı açılarak, aileler içeri alındı. Koltukların tamamen dolduğu salonda bazı aileler, merdivenlere oturarak, duruşmayı izledi.

4 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu

Davada ‘asli kusurlu’ bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 4 kişi, ‘taksirli ölüm ve yaralamaya’ neden olmaktan 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya giden trende, 362 yolcu ve 6 personel vardı. Tren raydan çıkarak devrildi, 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Kazadan sonra hazırlanan bilirkişi raporuna göre kaza, “1900’lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu” meydana geldi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına ragmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü Turgut Kurt, yol bakım onarım şefi Özkan Polat, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk ile köprüler şefi olarak çalışan Çetin Yıldırım, asli kusurlu bulundu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Takviye polis ekiplerinin görevlendirildiği duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kazada ölenlerin yakınları ve yaralı kurtulanların bulunduğu yaklaşık 100 kişi, adliye yakınlarında protesto yürüyüşü düzenledi. “Adalet istiyoruz” pankartı açan grup, adliye önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Yaralılar ve ölenlerin yakınları, kazada sorumluluğu bulunan tüm yetkililerin yargılanmasını talep ediyor.