Erdoğan: Ülkemizde kız liseleri, erkek liseleri vardı, hepsini karıştırdılar

Ankara’daki 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ziyaret ettiği Japonya’daki kadın üniversitelerini hatırlatarak “Türkiye de benzer bir adım atmalı” dedi:

“G20 zirvesi için Japonya’daydık. Japonya’da 800 üniversite var. Bu 800 üniversitenin yüzde 10’u, yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Nitekim bu üniversite şahsıma bir fahri doktora verdi.

“Japonya’da ta kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından da üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bir önem arz ettiğini ben YÖK başkanımıza da ilettim.

“Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Zira şöyle lise yıllarımızda, ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu? Vardı. Hepsini karıştırdılar birbirlerine, değişik bir hale getirdiler. Biz şimdi bunları yeniden toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz.

“Japonya’daki örnek çok çok ilginç. 800 üniversitenin yüzde 10’unun sadece kız üniversitesi olması ve bunun kreşten başlaması, ilk, orta, liseden üniversiteye kadar gitmesi manidardı.”