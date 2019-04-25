Yeni İstanbul Havalimanı’na ulaşım: Nasıl giderim, ne kadar ücret öderim?

Yeni İstanbul Havalimanı faaliyete geçti. Atatürk Havalimanı’ndan yapılan tüm uçuşlar buraya taşındı. Yaklaşık beş yılda küçük bir kısmı tamamlandıktan sonra açılan havaalanı, hem çevreye verdiği zarar hem de İstanbul’un büyük bir bölümüne olan uzaklığıyla çok tartışıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NI ÖZELLİKLE İLK KEZ KULLANACAK YOLCU VE YAKINLARININ AKLINDAKİ İLK SORULARDAN BİRİ: ‘YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDERİM?’

İstanbul Havalimanı Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunuyor. Kentin tüm merkezlerine çok uzak bir noktada, yüzde 90’ı göl ve ormandan oluşan bir arazi üzerine kurulan havalimanına halihazırda ulaşan bir metro hattı yok.

Gayrettepe ile havalimanını birbirine bağlayacak ve yolcuları yaklaşık yarım saatte taşıyacak metro hattının ise en erken 2020 sonunda bitirileceği söyleniyor. Toplam mesafesi 27 Km olacak ve 6 istasyondan oluşacak Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metro hattı tamamlanınca 3. Havalimanı’na Marmaray ile de yalnızca bir aktarma yapılarak gidilebilecek. Ama şimdilik bu alternatife daha çok var.

BİR YIL BOYUNCA TEK TOPLU ULAŞIM SEÇENEĞİ OTOBÜS VE ‘HAVAİST’LER

Yeni havalimanına, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 18 hat üzerinde 150 otobüsle hizmet vermeye başladı.

H2 , H3, H4 otobüs seferleri yeni havalimanına yolcu taşıyacak. Yeni havalimanı H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, havalimanına ulaşacak.

H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden geçerek Yeni Havalimanı’na yolcu taşıyacak.

En az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na gidecek.

Bu yolculuğa ödeyeceğiniz para ise bulunduğunuz yere göre değişecek. En uzak mesafe olan Pendik–Havalimanı 30 TL, en kısa mesafe ise 12 lira.

Bir diğer alternatif ise HAVAİST ile yolculuk. Birçok noktada bu servislerden faydalanmak mümkün. Servislerin olduğu yerler ise; Alibeyköy Cep Otogarı, Arnavutköy, Bahçeşehir, Bakırköy, Başakşehir,Beşiktaş, Hacıosman, Halkalı, Kadıköy, Kemerburgaz , Mahmutbey, Mecidiyeköy, Otogar, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanahmet, Taksim, Tüyap, Yenikapı. Ücretler 12 TL ve 30 TL arasında farklılık gösteriyor. İstanbul Kartınız yoksa mevcut tarifenin üstüne 6 TL daha ödemek zorundasınız.

Ben de ilk olarak HAVAİST’i kullanıp yeni havaalanına gitmeyi denedim. Taksim merkezinden yaptığım yaptığım yolculuk mesafeyi düşündüğümde oldukça kısa sürdü ama şimdilik. Hiç trafiğe takılmadan 50 dakika sonra yeni havalimanındaydım. Ancak tüm pistler tamamlandığında Yeni Havalimanına 50 dakikada ulaşmak pek mümkün değil. Yollardaki kalabalık artıkça, mesafe de giderek uzayacak. Bu yolculuk sırasında yolcuların gündeminde Yeni Havalimanı’nın büyüklüğü vardı. İyi oldu diyen de var, ne gerek vardı diyen de. Ama herkesin ortak kanaati havalimanın uzaklığı…

Havalimanına yaklaştıkça bir tarafta hala devam eden kocaman inşaatı görmek mümkün. Daha bitmesine çok zaman var. Biten kısmında ise uçuşlar başladı ama havaalanında pek bir yoğunluk söz konusu değil.

İçeriye girdiğinizde işlemleri yapmak oldukça kolay, zorlandığınız noktada ise ‘’Bana Sor’’ ekipleri devreye giriyor. Birkaç dil bilen bu ekipler size uçuşunuz ve havaalanı ile ilgili bilgi veriyor. Çekinmeyin sorun! Bilet kesiminden sonra uçuş kapısına gitmekte bir hayli zaman alıyor. Yürüdükçe yürümek gerekiyor. O nedenle bu havalimanına yol mesafesi, havaalanı içindeki uçuş işlemleri ve yürüme mesafesini de katarak gelmek şart. Yani kabaca uçuşunuzdan üç saat önce yola çıkmak iyi olacaktır.

Ulaşımda bir diğer seçenek ticari taksiler. İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 taksi çalışıyor. Bu rakam ihtiyaca göre havalimanı kapasitesi arttıkça çoğalacak. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dönüşü ticari taksiyle yaptım. Atatürk Havalimanı’na göre mesafe uzun. Örneğin, 3. havalimanı ile Taksim arası 40 km. Atatürk Havalimanı Taksim arası 22 km idi. Yani Taksim’de oturuyorsanız uçağa binmek için artık iki katı yol yapacaksınız. Taksim’in merkezine ödediğim ücret ise hiç trafiğe takılmadan 115 TL. Süre ise 40-45 dk arası.

Durum Kartal, Pendik veya Bostancı gibi yerlerde yaşayanlar için daha da zor. Bu noktalarda yaşayanlar için de mesafe iki kat arttı. Belki burada yaşayanlar için Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bir alternatif olarak düşünebilirsiniz ama yolcu garantisiyle birçok seferin adresi yeni havalimanı olacak. Yani siz istemeseniz de gitmek istediğiniz yere uçan uçak sadece İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kalkabilir. O nedenle mesafe, yol, para derken hiç istemeseniz bile bir gün siz de bu havalimanından uçmaya mecbur kalabilirsiniz.