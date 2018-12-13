Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 9 ölü 47 yaralı

Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

BAKAN TURHAN: TREN, LOKOMOTİFLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bakan Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, “Saat 06.30’da Ankara Garı’ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir.” diye konuştu.

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Turhan, “Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.” ifadesini kullandı.

Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah’tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu.

“ENKAZIN ALTINDA YARALI YOK”

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, “Enkaz altında yaralı yok.” yanıtını verdi.

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

TRENDE 206 YOLCU VARDI

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT’de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: ÇARPIŞMANIN NEDENİ İNCELEMELERİN ARDINDAN PAYLAŞILACAK

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 06.30’da Ankara’dan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkisi’nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.

UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

ÇALIŞMALARDA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.

Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin Yenimahalle’deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

“BİZLER DE BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Yılı bütçe görüşmelerinde, Ankara’da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Kazada ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gül, kazayla ilgili hemen idari soruşturmanın başlatıldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının üç savcıyı olayla ilgili tahkikat yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli adli soruşturmayı da titizlikle takip edeceğini, görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edeceğini belirten Gül, “Tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Hızlı trenin vatandaşlara çok büyük hizmet getirdiğini vurgulayan Gül, “Tüm modern teknolojik imkanlarla bunlar yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

Gül, ilgili bakandan yeni bilgi geldiği zaman bunu Genel Kurula aktaracağını söyledi.

Öte yandan Bakan Gül, Twitter’dan paylaştığı bir taziye mesajı paylaşmıştı.

Gül, paylaşımında şu ifadelere verdi:

“Ankara’da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Ankara’da yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

“Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”