Londra kar altında kalacak!

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) başkent Londra’da hafta sonu başlaması beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi için uyardı.

Başkent Londra’da hava sıcaklığının oldukça düşerken, Channel üzerinden esecek sert rüzgarlarla yağmurun karşılaşmasından ciddi bir kar yağışı beklendiği de vurgulandı.

Londra’da ve İngiltere genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, meteoroloji tahminlerine göre have derecesi eksi 7’ye düşmesi bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (MetOffice), Londralı’ları aşırı soğuk havaya karşı uyardı.

Yapılan tahminlere göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da kar yağması muhtemel olarak açıklandı. Ayrıca gelecek şubat ayına kadar kar yağması beklendiği söylendi.