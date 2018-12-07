İngiliz gazeteciler tanıtım için Ortaca’yı gezdi

MUĞLA’nın Ortaca ilçesinin ve yöresinin tanıtımı için davet edilen İngiltere’nin önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 10 kişi Dalyan’a geldi. Konuk, gazeteci ve televizyoncular Dalyan kaya Mezarları ve İztuzu Plajı’nı gezip, mavi yengeç yedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı, YDA Dalaman Havalimanı, ve iki turizm şirketini (DLM Tours ve Eco Travel) işbirliğiyle, turizmi hareketlendirmek için İngiltere’nin önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 10 kişi, 3- 9 Aralık tarihleri arasında Dalyan’a davet edildi. Konuk İngilizler, tekne turu yapıp Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, İztuzu Plajı’nı gezdi, balık tutup, mavi yengeç yedi. İngiliz medya mensuplarının Ortaca’nın ardından Fethiye ilçesi ile Ula ilçesinin turizm cenneti mahallesi Akyaka’yı da gezeceği bildirildi.

İngiltere’nin turizmde Muğla ve yöresi için ana kaynak pazarlarından biri ve özellikle çevrim içi satışlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirten

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Davet edilen gazeteciler grubunda gurmeler, yiyecek içecek yazarları, seyahat yazarları, ve bloggerlar var. Herbirinin ciddi izleyici kitlesi var. Bölgemizin önemli etkinliklerini, yiyecek ve içeceklerini, geleneklerimizi tanıtıcı haberler yapacaklar. Veriler Türk turizmi açısından 2019 yılının iyi geçeceğini gösteriyor. 2019 da turizmde yüzde 25 artış bekliyoruz” dedi.

İngiliz gazeteci Marion Ainge, Türkiye’ye ilk defa geldiğini vurgulayıp, okurlarına bölgede tatil yapmalarını tavsiye edeceğini belirterek, “İngiltere’de hava sıcaklığı 12 dereceyken burada 20 derece. İngiltere’deki gazetecilerden İztuzu Kumsalı’nın dünyanın en güzel 10 açık alan plajlarından biri olduğunu okumuştum. Bölgenin ürünleri de çok lezzetli” dedi. (DHA)