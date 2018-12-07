Chelsea’den Azpilicueta’ya yeni sözleşme

Chelsea, 29 yaşındaki İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

6 saat önce
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Chelsea, 29 yaşındaki İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Chelsea’nin en önemli oyuncularından biri olan Cesar Azpilicueta, kulübüyle sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

2012 yılında Fransız ekibi Marsilya’dan transfer edilen Azpilicueta, takım kaptanlarından biri olmayı da başarmıştı. Haftalık 1 milyon TL kazanacak 29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, “Chelsea’deki kariyerime devam edeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. (FANATİK.COM)

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