Southampton’da göreve, Ralph Hasenhüttl getirildi

Southampton Kulübü, Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevi  için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

56 dakika önce
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Southampton Kulübü, Mark Hughes‘tan boşalan teknik direktörlük görevi  için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya ekibi Leipzig‘i 2016-2017 sezonunda lig ikinciliğine ulaştıran  Hasenhüttl, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı.

Hughes yönetiminde Premier Lig’de çıktığı 14 maçta bir kez galip gelen  ve 9 puan toplayabilen Southampton, 18. sırada yer alıyor. (SKORER.COM)

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