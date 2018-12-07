Anastasiadis’ten ‘Gemiş olsun’ telefonu

Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

2 saat önce
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Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anastasiadis, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Anastasiadis’e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, kriz masası ile temasta olduğunu, Türkiye ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de yardım önerisi geldiğini, ancak bu aşamada ek bir desteğe ihtiyaç duyulmadığı  bilgisinin kendisine iletildiğini belirtti. (HABERKIBRIS)

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