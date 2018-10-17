Brunson’dan sonra dövizde hızlı düşüş

İngiliz Sterlini de aynı saatlerde 7.4798 seviyesinde işlem görmeye başladı.

1 saat önce
0 120 Bir dakikadan az

Dolar fiyatları 2 ayın düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.67 TL’de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar kuru, 5.70 TL’nin altını görerek 5.6670 TL’ye kadar geriledi. 10 Ağustos’tan beri en düşük seviyeyi gören dolar kuru, saat 08.46 itibarıyla 5.6759 TL seviyesinde bulunurken, 6.5520 TL’ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.5629 seviyesinde hareket ediyor.

İngiliz Sterlini de aynı saatlerde 7.4798 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.12 yükselişle 94.90 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1556 seviyesinde hareket ediyor. (HÜRRİYET.COM)

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