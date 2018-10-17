Çok gollü maç Esenler’in: 7-4 Birinci Küme mücadelesinde Esenler FC, Amedspor’u 7-4 mağlup etti.

Birinci Küme mücadelesinde Esenler FC, Amedspor’u 7-4 mağlup etti.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan 90 dakikada taraflar atak bir oyun sergiledi. Skor üstünlüğünü hep önde tutan Esenler FC, karşısında Amedspor defansif hatalarıyla sahadan yenik ayrıldı.

İlk yarıyı da 2-1 önde tamamlayan Esenler FC’nin gollerinden üçünü Cenk, ikişer tanesini de Tea ve Jemain attı.

Amedspor ise John (2), Serhat ve İsmail’le gollerini buldu.