Dumlupınar geç açıldı: 4-1

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

New River Sports Centre’da oynanan Birinci Küme’ye dahil maçta Dumlupınar Yeni Malatyaspor, rakip sahada Mehmetçik’e 4-1 galip geldi.

Oyuna iyi başlayan Mehmetçik oldu. İlk yarıda rakibini kitleyen, bir de gol bulan Mehmetçik karşısında Dumlupınar Yeni Malatya, son 45 dakikada üstünlüğünü skora da yansıttı. İlk devre Solomon’un attığı golle 1-0 Mehmetçik lehine kapandı. İkinci yarıda Mete, skoru eşitleyen isim oldu. Daha sonra kazanılan penaltıyı Mustafa Tiryaki gole çevirdi ve konuk ekip 2-1 öne geçti.

Bu arada Mehmetçik’ten Denzel kırmızı kartla oyundışı kalıp takımını 10 kişi bıraktı. Ardından gelen ikinci penaltı kararı ve Kaaan’ın vuruşuyla farkı ikiye çıkartan Dumlupınar Yeni Malatya, Ridi’yle de son golü buldu ve karşılaşma 4-1 sona erdi.