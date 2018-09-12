Emine Erdoğan’a  ‘İnsani Hizmet Takdir Ödülü’ verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar'da yürüttüğü insani yardımlar nedeniyle İngiltere'de düzenlenen Londra'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu'nda İnsani Hizmet Takdir Ödülü aldı.

41 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi Emine ErdoğanMyanmar‘da yürüttüğü insani yardımlar nedeniyle İngiltere‘de düzenlenen Londra‘da düzenlenen Küresel Donörler Forumu’nda İnsani Hizmet Takdir Ödülü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi Emine Erdoğan, Londra’da düzenlenen Küresel Donörler Forumu’nun 2’nci gününde İnsani Hizmet Takdir Ödülü aldı. Myanmar’da yürüttüğü insani yardımlar nedeniyle ödül alan Emine Erdoğan ödül teslim konuşmasında anlamlı mesajlar verdi. Emine Erdoğan, “Bugün, 11 Eylül medeniyetler çatışması tezinin zeminini oluşturmuştur. 2001 yılından bu yana özellikle Ortadoğu acının, gözyaşının vatanı haline geldi. Bizzat gidip gördüğüm Myanmar’da yaşanan insanlık trajedisi ise 21’nci yüzyılın en büyük ayıbıdır. Orada şahit olduklarımı unutamayacağım” dedi. (İHA)

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