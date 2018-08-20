ABD Ankara Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç tarafından ABD Büyükelçiliği binasına ateş açıldı. Güvenlik kulübesine gerçekleştirilen saldırıda kurşunlardan biri cama isabet etti. Elçilik, ayrıntıları araştırdıklarına dair bir açıklama yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiği’ne yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti.

Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

Büyükelçilik’ten açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, “Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz” denildi.

ANKARA VALİLİĞİ: 6 EL ATEŞ EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.