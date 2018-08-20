Havai Fişek Festivali’nde birincilik İngiltere’nin

2 gün önce
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Hollanda’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük havai fişek organizasyonu kabul edilen Uluslararası Havai Fişek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hollanda’nın Lahey kenti sahilinde, Uluslararası Havai Fişek Festivali Scheveningen Vakfı tarafından organize edilen ve dört gün süren Uluslararası Havai Fişek Festivali’ne bu yıl Hollanda, Avusturya, Çin, İngiltere, Japonya, Belçika, Almanya ve İspanya katıldı.

İNGİLTERE BİRİNCİ, İSPANYA İKİNCİ, ÇİN İSE ÜÇÜNCÜ

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu İngiltere’nin birinciliği elde ettiği yarışmada İspanya ikinci, Çin ise üçüncü oldu. Yarışmada geçen sene birinciliği İspanya kazanmıştı.

Avrupa’nın en büyük havai fişek organizasyonu kabul edilen ve büyük ilgi gören festivale her yıl yüzbinlerce kişi katılıyor.

Kuzey Denizi’nde gemide düzenlenen festivalin yarışma bölümüne katılan takımlar, 15’er dakikalık süre zarfında patlattıkları havai fişeklerle hünerlerini sergilemeye çalışıyor.

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