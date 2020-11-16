DAY-MER Kadın Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Salı günü ‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Mücadele’ konulu panel gerçekleşecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesiyesiyl SPOT tarafından düzenlenen panel, 17 Kasım Salı akşamı saat 18’de SPOT Facebook sayfasında yayınlanacak.

Online panel’e konuşması olarak HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukat Cevriya Aydın ve gazeteci Hilal Tok katılacak.