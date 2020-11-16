‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Mücadele’ konulu panel gerçekleşecek

16 hours önce
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DAY-MER Kadın Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Salı günü ‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Mücadele’ konulu panel gerçekleşecek.

25 Kasım  Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesiyesiyl SPOT tarafından düzenlenen panel, 17 Kasım Salı akşamı saat 18’de SPOT Facebook sayfasında yayınlanacak.

Online panel’e konuşması olarak HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukat Cevriya Aydın ve gazeteci Hilal Tok katılacak.

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