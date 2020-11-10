Britanya’da Yaşayan Aleviler’den 2021 nüfus sayımı inanç hanesinde görünür olma talebi

3 hours önce
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BRİTANYA Alevi Federasyonu Britanya’da 40 yıldır yaşamlarını sürdüren Aleviler için 2021 nüfus sayımında, inanç hanesinde görünür olma talebi ile bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde farkındalık çalışmaları yapılacağını aktaran federasyon basın açıklamasında şunları paylaştı.

“Nüfus sayımları Britanya’da her on yılda bir gerçekleşmektedir ve yasal olarak katılım zorunludur.  Bu ülkede yaşayan tüm insanların etnik kökeni, cinsiyeti, konuştuğu diller, eğitim durumu, medeni hali ve inancı gibi konularda istatistiklerin yapılabilmesi ve kamu yatırımlarının ihtiyaçlara göre yönlendirilmesi için nüfus sayımı sonuçları kullanılmaktadır.

2021 online nüfus sayımı formlarında inanç-din hanesinde Alevilik seçeneği yer alacaktır. İnançlar listesinde diğer seçeneğinin altına ALE harfleri yazıldığında dahi Alevi seçeneği görülecektir. Online formlar, cep telefonu, bilgisayar ya da tablet’ten doldurulabilir. Basılı formlarda diğer seçeneği işaretlenerek ALEVİ kelimesi yazılabilecektir. Aleviler vardır, Alevilik haktır.”

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