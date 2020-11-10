UNESCO, 2021 Takvim kapağını Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye ayırdı

BIRLEŞMIŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2021 yılını Hünkar Hacı Bektaş Veli Yılı ilan etmesi nedeniyle, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), 2021 takvim kapağını Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli’ye ayırdı.

UNESCO, 2021 yılını Hünkar Hacı Bektaş Veli Yılı ilan etti.

Bu kapsamda Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), “AABK olarak Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli’yi hem Avrupa toplumuna hem de geleceğimiz olan gençlerimize doğru bilgiler ışığında anlatmak amacıyla, Ocak ayından itibaren birçok etkinlik organize etmeye başladık” duyurusunu yaptı.

Sosyal medyada yayınlanan duyuruda şöyle denildi:

“2021 UNESCO tarafından Pir Hünkar Hace Bektaş Veli Yılı olarak kabul edildi.

AABK olarak Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli’yi hem Avrupa toplumuna hem de geleceğimiz olan gençlerimize doğru bilgiler ışığında anlatmak amacıyla ocak ayından itibaren birçok etkinlik organize etmeye başladık.

Bu kapsamda 2021 takvim kapağını Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli’ye ayırdık. Bir yıl boyunca duvarınıza büyük bir mutlulukla asacağınız takvimler genel merkezimize ulaştı.

Takim siparişlerinizi AABF e-mail info@alevi.com ya da AABF İnfo WhatsApp grubuna yapabilirsiniz.”