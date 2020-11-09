İngiltere Mehmetçik Kültür Derneği Yönetim kurulu belirlendi

İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti, dijital ortamda 1. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan olağan genel kurulunda Serdar Sarı başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu da oluşturuldu.

Sosyal medyadan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşıma göre İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti Başkanı Serdar Sarı şu açıklamayı yaptı:

“Dünya genelinde yaşanan bu zor süreçte dayanışmanın ve beraberliğin öneminin bilinci ile hareket ederek, bugün güçlü bir oluşum için ilk adımı atmış bulunuyoruz. İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti olarak İngiltere’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı eşit şartlarda kucaklayıp her daim hizmet vereceğiz. Daha güzel yarınlar için gençlerimizin önünü kesem değil, gençlerimizi yücelten ve koruyan bir kurum olarak hareket edeceğiz. Kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte memleketimiz ve Mehmetçik ile bağlarımızı güçlendireceğiz.”

Yönetim kurulu 17 kişinden oluştu.

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ:

Başkan – Serdar Sarı

Asbaşkan – Hayat Selen

Asbaşkan – Mehmet Yılmaz Seyfi

Genel Sekreter – Ahmet Garip

Mali Sekreterler – İlhan Eren ve Hayat Selen

HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ:

Mustafa Akıncı

Kemal Yılmaz

Yusuf Pekşah

Ahmet Yorgancıoğlu

Eren Garip

Spor Komitesi:

Mehmet Memişoğlu

Mülayım Alpargün

Raşıt Arınşan

Mustafa Özalp

Hakan Aslan

SOSYAL MEDYA VE BASIN KOMİTESİ:

Aygün Köle