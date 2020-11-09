İngiltere Mehmetçik Kültür Derneği Yönetim kurulu belirlendi
İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti, dijital ortamda 1. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Yapılan olağan genel kurulunda Serdar Sarı başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu da oluşturuldu.
Sosyal medyadan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşıma göre İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti Başkanı Serdar Sarı şu açıklamayı yaptı:
“Dünya genelinde yaşanan bu zor süreçte dayanışmanın ve beraberliğin öneminin bilinci ile hareket ederek, bugün güçlü bir oluşum için ilk adımı atmış bulunuyoruz. İngiltere Mehmetçik Kültür Cemiyeti olarak İngiltere’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı eşit şartlarda kucaklayıp her daim hizmet vereceğiz. Daha güzel yarınlar için gençlerimizin önünü kesem değil, gençlerimizi yücelten ve koruyan bir kurum olarak hareket edeceğiz. Kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte memleketimiz ve Mehmetçik ile bağlarımızı güçlendireceğiz.”
Yönetim kurulu 17 kişinden oluştu.
YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ:
Başkan – Serdar Sarı
Asbaşkan – Hayat Selen
Asbaşkan – Mehmet Yılmaz Seyfi
Genel Sekreter – Ahmet Garip
Mali Sekreterler – İlhan Eren ve Hayat Selen
HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ:
Mustafa Akıncı
Kemal Yılmaz
Yusuf Pekşah
Ahmet Yorgancıoğlu
Eren Garip
Spor Komitesi:
Mehmet Memişoğlu
Mülayım Alpargün
Raşıt Arınşan
Mustafa Özalp
Hakan Aslan
SOSYAL MEDYA VE BASIN KOMİTESİ:
Aygün Köle