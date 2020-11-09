Coronavirus: Pfizer aşısının “bilim ve insanlık için harika bir gün” % 90 etkili olduğu bulundu.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, insanların virüse yakalanmasını önlemede% 90 etkili olduğu tespit edildi.

Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen bir Covid-19 aşısının, ilaç yetkilileri yeşil ışık yakarsa aşıyı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirebilecek büyük bir atılımda yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bulundu. .

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin Financial Times’a verdiği demeçte, “Bana göre bu mümkün olan en iyi sonuç”, Pfizer patronu Albert Bourla ise “bilim ve insanlık için harika bir gün” dedi.

Şahin, “Risk-fayda profili açık bir şekilde fayda lehine, hızlı işlenecek tüm kriterleri karşılıyor” diye ekledi. İlacın birkaç hafta içinde acil durum onayı için yetkililere sunulacağını söyledi.

Sonuçlar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin, plasebo kontrollü çalışmalarda en az yüzde 50 etkinliği zorunlu kılan Covid-19 aşısını onaylama kriterlerini çok aşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hiçbir aşı yüzde 100 etkili değildir.

Pfizer ve BioNTech, yeni mRNA teknolojisini kullanan ilk aşı olacak 50 milyona kadar aşı dozunun bu yıl üretilebileceğini ve 2021’de 1.3 milyar doz daha üretilebileceğini söyledi.