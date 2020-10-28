İADD: “Atatürk demek aydınlanmadır, çağdaşlıktır, akıl ve bilim yoludur, insan hakları, hak, hukuk ve adalettir”

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu üyesi olduğu ve yönetim kurulunda görev aldığı Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl dijital platformda kutlyacağını açıkladı.

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Türk Milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını kutlamanın onur ve gururunu büyük bir coşkuyla yaşamaktayız.

Yanmış ,yıkılmış, yoksul, her tarafı ateşler içinde olan bir imparatorluktan modern, çağdaş uygarlık seviyesini yakalayıp geçmeyi amaçlayan akıl ve bilime dayalı, hiçbir ülkenin sistemine benzemeyen , tamamen ülkenin şartlarından doğan, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu’nun tüm haklarını din,dil,ırk ve mezhep farkı gözetmeden çatısı altında eşit vatandaş statüsünde birleştirmiştir. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu en büyük bayramımız hepimize kutlu olsun.

Bu sene ülkemizde korona salgını bahane edilerek birçok Ulusal bayramımız yasaklandı. Şunu özellikle söylemek isterim ki;

İster Ulusal bayramları yasaklamaya, ister Atatürk heykellerini, resimlerini kaldırmaya, ismini stadyumlardan silmeye kalksınlar tüm yurtta ve yurt dışında gördük ki Türk Milleti Ata’sına ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmış ve çıkacaktır. Türk Gençliği Atatürk’ü yeniden öğreniyor. Çünkü Atatürk demek aydınlanmadır, çağdaşlıktır, akıl ve bilim yoludur, insan hakları, hak, hukuk ve adalettir. Türk Milleti Ulusal Bayramlarını kutlamak için kimseden izin istemez.

Bizler, bu sene Cumhuriyet Bayramı’mızı, İngiltere ADD’nin de kurucu üyesi olduğu ve 2. Başkanlık görevini üstlendiği Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu ( ADDP) olarak kutlayacağız. ADDP partiler üstü bir platform olup, çalışmalarındaki pusulası Atatürk’ün akıl ve bilim ışığındaki yol haritasıdır. Bünyesinde Amerika, İngiltere, İsveç, Norveç, Almanya ve Kosova’dan olmak üzere 14 üye derneği bulunmaktadır.”

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl dijital platformda Zoom üzerinden kutlanacak. ADDP öncülüğünde 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği Zoom üzerinde akşam saat 17:00’de kutlanacak.

Düzenlenecek olan panel’e konuşmacı olarak ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, sanatçı, yazar, politik aktivist Bedri Baykam, gazeteci, yazar Ümit Zileli katılacak. ADDP üyesi derneklerin ve diğer sanatçıların gösterileri de gerçekleşecek.

ZOOM toplantısı bilgileri aşağıdadır:

Meeting ID (Toplanti Kimliği) : 943 1491 7950 (Şifre yok)