İtalya’nın Salemi kasabasındaki evler 1 Euro’dan satışa çıkacak

8 hours önce
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İtalya’nın Sicilya Adası’nda Salemi kasabasındaki terk edilmiş evler 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacak. Alıcıların 3 bin Euro teminat ödemesi gerekiyor.

İtalya‘nın Sicilya Adası’nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi.

Salemi’deki evlerin gelecek ay 1Euro’dan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya’nın Belice Vadisi’nde 1968’de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi’ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.

Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin Euro teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

İlgililerin Salemi‘yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.

İtalya’nın bazı kasabalanda da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia’da evler 2019 yazında 1 Euro’dan satışa konulmuştu. Bisaccia’dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.

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