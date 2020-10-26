Dolar, euro ve sterlin tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor

8 hours önce
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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,0827’den işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7808 en yüksek 7,9796 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,4 artışla 7,9652’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne rekorla başlamasının ardından saat 15.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,46 üzerinde 8,0827’den işlem görüyor.

Aynı şekilde tarihi zirvesini yenileyen euro/TL yüzde 1 artışla 9,5529’dan, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 10,5407’den satılıyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1818 seviyesinden işlem görüyor.

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