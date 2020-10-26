Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu

Avustralya’da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada yaşadığı talihsizlikle dünya gündemine geldi.

Miles, canlı yayında yanağına konan sineği yuttu. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Avustralya’da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza yaşadı. Miles, basın mensuplarına koronavirüs ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kameraların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına konan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.

Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles’in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da iddia edildi.