Edmonton’da Kıbrıslı Türk postacıya çarpıp kaçan sürücü teslim oldu

6 hours önce
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KUZEY Londra’nın Edmonton bölgesinde, 26 Eylül Çarşamba günü, bir sürücü 30 yaşındaki Necati Mehmet’e çarparak kaçmıştı.

Aslen Kıbrıslı Türk olan Necati Mehmet’e çarparak olay yerinden kaçan 18 yaşındaki sürücü Yasmin M polise teslim olduğu duyuruldu.

Olay günü Londra Kraliyet Hastanesi’nekaldırılan ve ameliyat geçiren Mehmet’in hayatitehlikeyi atlattığı söylenmıştı.

Mehmet’in amcası geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamada,30 yaşında ve 1 çocuk babası olan Necati’nin araç çarpması sonu dizinin kırıldığını, ayak bileğinin kırıldığını, uyluğunun üst kısmında ciddiyırtıklar olduğunu ve bu nedenle kapsamlı ameliyat geçirmesi gerektiğini ayrıca baş ve boynunda da yaralanmaları olduğunu ve kafasında birden fazla dikiş olduğunu belirtmişti.

Necati Mehmet’in amcası Londra Türk Radyosu(LTR) sahibi Ahmet Baştürk, şunları söylemişti: “Kaza sırasında yeğenimin kafası büyük hasar almış.Kafasına 8-10 dikiş atılmış. Dizi, bileği kırık, boyun zedelenmesi var. Yine bir dizi operasyongeçirecek. Tamamen iyileşmesi aylar alacak. Kazayla ilgili bir kameranın silik görüntüsü eldeedildi. Bir Türk kadının adı geçiyor. Bukadın Mercedes marka otomobilin sürücüsü mü? Yoksaşoförün yanında oturan kişi mi? olduğu henüz netleşmedi. Çarpıp kaçmak bir kaza değil, bilinçliolarak bir insanın yaşam hakkını ihlal etmektir. Buradan o sürücüye sesleniyoruz. Polis seni bulmadan teslim ol.”

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Man arrested for Edmonton shooting

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