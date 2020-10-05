22.04’te müşteriye burger sattığı için bin pound para cezasına çarptırıldı
İngiltere’nin doğu bölgesinde bulunan bir takeaway restoranı, kuralları ihlal ettiği için bin pound para cezasına çarptırıldı.
İngiltere’de yeni uygulanmaya başlayan saat 22.00’dan sonra restoran ve barların kapatılması yasağından dolayı, 22:04’te satış yapan restorana para cezası kesildi.
Yasaya göre müşterilerin paket servisi almaları da yasak. Ancak evden kurye ile sipariş verilebiliyor. Doğu Londra Ilford’daki Bim’s Burgers, bir müşteriye saat 22.04’te burger sattığı için 1.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.
Müşterinin lokantadan ayrıldığı sırda yapılan kontrolde makbuzu inceledi. Personelin yemeğini yasağın başladığı 22.00’dan dört dakika sonra saat 10: 04’te teslim ettiği anlaşılınca restorana ceza kesildi.
Bim’s Burgers’ın sahipleri, hatanın “yanlışlıkla” yapıldığını söylediler. Restoranın bir sözcüsü, “Personelimizin Hükümet’in 22: 00’daki sokağa çıkma yasağını bilmeden ihlal etmesinden dolayı çok üzgünüz. Bir müşteri restorana tam gece saat 22.00’dan birkaç dakika önce girdi. O sırada tesislerdeki tek müşteriydi. Personelimiz, bir siparişin saat 22: 00’ye kadar verilmesi halinde, siparişin yine de sunulabileceği izlenimine kapıldı.” açıklamasını yaptı. Bu sözler, Başbakan Boris Johnson’ın bile kuralları karıştırmasına atıfta bulunulduğu şeklinde yorumlandı.