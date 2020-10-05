22.04’te müşteriye burger sattığı için bin pound para cezasına çarptırıldı

Müşterinin lokantadan ayrıldığı sırda yapılan kontrolde makbuzu inceledi. Personelin yemeğini yasağın başladığı 22.00’dan dört dakika sonra saat 10: 04’te teslim ettiği anlaşılınca restorana ceza kesildi.

Bim’s Burgers’ın sahipleri, hatanın “yanlışlıkla” yapıldığını söylediler. Restoranın bir sözcüsü, “Personelimizin Hükümet’in 22: 00’daki sokağa çıkma yasağını bilmeden ihlal etmesinden dolayı çok üzgünüz. Bir müşteri restorana tam gece saat 22.00’dan birkaç dakika önce girdi. O sırada tesislerdeki tek müşteriydi. Personelimiz, bir siparişin saat 22: 00’ye kadar verilmesi halinde, siparişin yine de sunulabileceği izlenimine kapıldı.” açıklamasını yaptı. Bu sözler, Başbakan Boris Johnson’ın bile kuralları karıştırmasına atıfta bulunulduğu şeklinde yorumlandı.