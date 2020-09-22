İADD, ‘Türkiye’nin Deniz Hak ve Menfaatleri’ konulu panel gerçekleştirdi

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin önderliğinde, 20 Eylül Pazar akşamı ‘Türkiye’nin Deniz Hak ve Menfaatleri, Bugün Gelinen Durum ve Çıkış Yolları’ konulu canlı panel gerçekleştirdi.

20 Eylül Pazar günü akşam saat 19’da Zoom üzerinden düzenlenen panel, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Başkanı Mevlit Deniz tarafından yönetildi, Dr. Onur Öymen (Em. Diplomat, 22. Dönem Milletvekilli) ve Türk Ertürk (Em. Emiral ve araştırmacı yazar) konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı ve ADDP yönetim üyesi Jale Özer, sosyal medya araılığıyla gerçekleşen panel ile ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz Pazar akşamı, ‘Türkiye’nin Deniz Hak ve Menfaatleri, Bugün Gelinen Durum ve Çıkış Yolları’ konulu panelimizde konuşmacılarımızdan diplomasinin duayeni emekli Büyükelçi Dr. Onur Öymen, diplomasiyle ülkemizin hak ve menfaatlerimizin nasıl savunulacağını KKTC ve Avrupa’dan tecrübeleriyle örnekler vererek mükemmel açıklamasıyla iktidara da yol gösterirken, bugünkü sorunların en büyük nedenlerden birisinin diplomasi eksikliği olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Değerli konuğumuz Emekli Amiral Türker Ertürk’de konunun uzmanı olarak haritalar eşliğinde Mavi Vatan kapsamındaki açıklamaları, Möntre Boğazlar Sözleşmesi, 12 adaların ve Lozan Antlaşması’nın sonuçlarının, tarihi çarpıtıp iç politikada algı operasyonlarını yapmaya kalkışanlara karşı adeta ders verdi. İç ve dış politikadaki güncel durum analizleri, Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarının ayrı ayrı ele alınıp çıkış yollarının anlatıldığı panelimizde# bizlere beyin fırtınası yaptıran Emekli Amiralimiz Türker Ertürk’e ve Emekli Büyükelçimiz Onur Öymen’e değerli bilgi ve birikimleriyle tarihimizin ve bugünün bilinmeyen yönleriyle ışık tuttukları için çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu gece konferansımıza Amerika, Almanya, İsveç, Norveç, Türkiye ve Londra’dan katılan tüm değerli arkadaş ve dostlarımıza da teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’muzun programları devam edecektir. Lütfen bizi takip edin.”