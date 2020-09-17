Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan göreve başladı

TÜRKİYE’nin yeni Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan göreve başladı. Atahan İngiltere’deki Türk toplumunun güçlü varlığının ve burada her alandaki etkinliklerini artırmalarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

BÖYLE önemli bir görevi üstlenmekten onur duyduğunu belirten Başkonsolos Atahan, “Görev döneminde İngiltere’deki Türk vatandaşlarına sundukları hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışacağını” söyledi. Atahan ayrıca İngiltere’deki Türk toplumu ile Türkiye ve İngiltere arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine yönelik çabalarının desteklenmesi için çalışacağını” vurguladı.

(Kaynak: Hurriyet)