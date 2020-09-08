Rüya Mustafa: “Bu yıl 9 binin üzerinde üniversite harcı ödememiz haksızlık”

Dünya genelinde küresel koronavirüs salgını özellikle üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları oldukça olumsuz etkiledi. Yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde en çok etkilediği konulardan biri de bu yıl mezun olanlar gençlerin yaşadığı belirsizlik.

Koronavirüsün ekonomide yol açtığı değişiklikler, mezun olup iş arayan gençler için çeşitli zorluklar yarattı. İşgücü piyasasına katılıp iş arayan gençlerin sayısı gittikçe artıyor.

Londra Gazete olarak hukuk bölümünden bu yıl mezun olan Rüya Mustafa ile gençlerin Covid-19 öncesi ve sonrası ne tür zorluklar yaşadığını değerlendirdik.

22 yaşındaki Rüya Mustafa, Temmuz ayında Westminster Üniversitesinden yüksek derece ile mezun olmuştu. Covid-19 öncesi bir üniversite öğrencisi olarak özellikle Londra’da ulaşımın çeşitli zorluklar olduğunu belirten Rüya, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversite’de geçirdiğim süre boyunca haftanın dört günü Essex bölgesinden Londra merkezine seyahat etmek zorundaydım. Bu benim için oldukça zaman alıyordu ve maliyeti yüksekti. Derslerin geç bitmesinden dolayı en kalabalık saat ile denk geliyordu ve trenler her zaman aşırı kalabalık oluyordu. Bu seyahatleri çok yorucu halde getiriyordu. Ulaşım sorunlarından dolayı kendimi kısıtlamak zorunda kaldım, derslerimin dışında sosyal kulüplere katıldım kısa bir süreliğine. Münazara kulübüne katılmıştım ancak geç bittiğinden dolayı devam edemedim, çünkü evime giden tren gece boyunca mevcut olmadığından dolayı son treni yakalamak için bu kulübe devam edemedim. Oysa bir hukuk öğrencisi olarak bu kulübün kişisel gelişimime ve eğitim hayatıma önemli bir katkısı olacaktı.”

Covid-19 etkileriyle birlikte İngiltere Mart ayında kapanma sürecine girmişti. Dünya çapında birçok ülke, Covid-19’la mücadele bağlamında kabul ettiği tecrit politikaları sonucu okulları tatil ederek uzaktan eğitime geçti. Rüya Mustafa bu süreçte son eğitim döneminin nasıl geçtiğini Londra Gazete’ye anlattı.

‘KİTAPLARA ERİŞEMEDİK VE YETERİNCE YARDIM ALAMADIK’

“Üniversitenin son yarıyılında evden okumak zorunda kaldık hepimiz, elbette bu pek de kolay olmadı çünkü bir dersim dışarıda yapılması gereken bir araştırmaya bağlantılıydı. Ancak Covid-19’den dolayı bunu yapamadım ve yaşadığımız olağanüstü koşullara adapte olup bu dersimi iyi bir not ile tamamlamaya çalıştım. Buna yanı sıra final sınavımı evden tamamlamak zorunda kaldım, bir yandan iyi oldu çünkü evde rahat bir ortamda gerçekleştirdim. Öte yandan, dezavantajı da var elbet. Mesela canlı derslerimiz olmadı, kitaplara erişemedik ve öğretim görevlilerinden yeterince yardım alamadık.”

9,250 POUND ÖDEMEK HAKSIZLIK

Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle öğrenciler öğrenim yıllarının ikinci dönemini uzaktan eğitim üzerinden tamamlamak zorunda kalmıştı. İngiltere’de üniversite harçlarının yıllık 9 bin pound’ın üzerinde olmasını dikkate alarak, öğrenciler tarafından kısa bir süre önce bu konu ile ilişkin kampanya başlatılmıştı. Öğrenciler okul tesislerini kullanmadıklarını, kitaplara erişemediklerini ve öğretmenlerden gereken yardımı almadıklarını savunarak okul harçlarının bu yıl için düşmesi gerektiğini savundu. Bu konu hakkında konuşan Rüya Mustafa, bu yıl ki öğrenim süresi için 9,250 pound ödemenin öğrenciler için haksızlık olduğunu ve bir indirim olması gerektiğini belirtti.

UMUDUMU YİTİRMEYİP İŞ ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Covid-19’un getirdiği ekonomik sıkıntılarla birlikte mezun olan gençlerin iş bulmakta zorlandığını ve çaresiz olduğunu vurgulayan Rüya Mustafa, son olarak şöyle konuştu: “Bu süre zarfında bu yıl mezun olan bir genç olarak en büyük mücadelem iş bulmak oldu. Hukuk alanında diplomalı gençler için hiç talep yok, birçok hukuk firması zaten küçülmeye gidiyor haklı sebeplerden ötürü. Bazı insanlar zaten hala evden çalışıyor ve Covid-19’dan dolayı hiçbir firmanın yeni bir eleman alması için gücü yok. Hep birlikte çok zor bir süreç yaşıyoruz, Londra’da yaşayan bir genç olarak umudumu yitirmeyip iş aramaya devam edeceğim.”