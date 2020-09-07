Çatı grubu ‘Business Networking’ etkinliği düzenledi

İngiltere’de faaliyet gösteren Çatı grubu, 4 Eylül Cuma akşamı ‘Business Networking’ etkinliği düzenledi.

Covid-19 salgınından dolayı katılımcı sayısını kısıtlı tutan Çatı grubu, düzenledikleri etkinlikte iş insanlarını, sanatçıları ve uzmanları bir araya getirerek tanışma fırsatı yarattı.

‘Business Networking’ etkinliği ile ilgili bilgi veren Çatı, şu ifadeleri kullandı:

Çatı Business Etkinliğimizi 4 Eylül tarihinde yeni mekanımızda gerçekleştirdik. Covid-19 kuralları yüzünden etkinliğe katılımcı sayısını kısıtlı tuttuk. Sorunlar ve alınan tedbirleri yakından takip ediyoruz. Yaşanan kısıtlamaların ne kadar süreceği bilinmese de birkaç ay daha bu sekilde devam edeceğini ön görüyoruz.

‘OLUMSUZLUKLARDA BIRBIRIMIZE DAHA FAZLA DESTEK’

Hepimizi ilgilendiren bir başka sorun da ekonomik olarak ne zaman toparlanabileceğimiz; bazı uzmanlar ekonomik durumun normala dönmesinin oldukça uzun süreceği yönünde yorumlar yapıyor. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzlara rağmen, Çatı Ailesinin kurulma amacının bu ve benzeri tum olumsuzluklarda birbirimize daha fazla destek olarak, bu sureci daha hızlı ve en az zararla atlatmak.

‘MESLEK GRUPLARI ILE BIRLIKTE BAŞARI’

Çatı grubumuzun amacı ve vizyonu web sitemizde belirtilmiştir. Yaşadığımız bu belirsiz dönemde sizlere faydalı olabilmek için yeni projeler üretmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Çatı grubunun en büyük avantajı gönüllü yöneticilerimiz (kaptanlarımız) ve katılımcılarımızın üretken, paylaşımcı ve kriz yönetiminde başarılı bireyler olması. Çatı bünyesinde bulunan meslek grupları ile birlikte başarı elde edebileceğimiz, yardımlaşmanın tam da su dönemde esas olduğu bir süreç başlatabiliriz. Bu anlamda sizlerinde fikir, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.

‘YENI PROJELERLE SIZLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞIZ’

Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerinde tekrar buluşacağız. Çatı gruplarının sektörlere göre farklı projeleri vardı fakat Mart ayından beri birçok projeyi karantina ve kısıtlamalar yüzünden gerçekleştiremedik. Çeşitli zorluklar nedeniyle Türkiye’ye dönen arkadaşlarımız oldu. Vize sorunları yüzünden geri dönemeyen arkadaşlarımızda. Devlet yardımlarından yararlanamayan birçok Ankara Antlaşmalı arkadaşlarımız var.

Özellikle Mart ayından sonra gelenler çok zor bir dönem geçirdi ve hala geçirmekte. Tüm bu olumsuzları birlikte aşabileceğimize inanarak, Çatı grubu olarak önümüzdeki aylarda yeni projelerle sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Destek veren, gönüllü kaptan olan arkadaşlarımız sayesinde buralara geldik. Çatı ailesine katılmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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