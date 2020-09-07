Antalya’da İngiliz kadın feci şekilde can verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İngiliz Fezhana Bettael (46) önce bir otomobilin çarpması, ardından da arkadan gelen başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan araçlardan biri karşı şeride geçip takla attı. Kazanın ardından iki otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.