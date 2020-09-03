Londra’dan Barış Atay’a destek

Londra Merkezli, Demokratik Güç Birliği – Britanya ve Türkiye İşçi Partisi – Britanya, ortak yaptıkları bir basın açıklaması ile, TİP Milletvekili Barış Atay’a Londra’da destek çıktı.

Demokratik Güç Birliği – Britanya ve Türkiye İşçi Partisi tarafından paylaşılan basın açıklaması şöyle:

‘Barış Atay Halkın Vekilidir’ ve ‘Barış Atay Yalnız Değildir’ dövizlerinin ve Barış Atay fotoğraflarının taşındığı basın açıklaması Britanya Alevi Federasyonu’nun yerleşkesinde düzenledi.

Demokratik Güç Birliği – Britanya içerisinde yer alan kurum temsilcileri ve Türkiye İşçi Partisi – Britanya temsilcilerinin katılımıyla 1 Eylül Salı günü açık havada gerçekleştirilen basın açıklamasında, Milletvekili Barış Atay’a sahip çıkılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Protesto edildi.

‘Barış Atay yalnız değildir’ mesajı ve ‘Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir’ çağrısı ile başlayan Demokratik Güç Birliği – Britanya’nın basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Barış Atay’ı hedef göstermesine dikkat çekildi. Basın açıklamasında, “Kendisine karşı her türlü muhalif tepkiyi tutuklama ile ortadan kaldırmaya çalışan Soylu, tutuklayamadıklarına da faşist güruhları kullanarak saldırmakta ve yıldırmaya çalışmaktadır. Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından TİP Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı” ifadeleri yer aldı.

Demokratik Güç Birliği Britanya’nın basın açıklamasında, Barış Atay’a karşı gerçekleştirilen saldırı kınandı ve Süleyman Soylu’ya istifaya çağrısı yapıldı.

TİP adına basın açıklamasını okuyan Fırat Kurtal saldırının sorumlusunun Süleyman Soylu olduğuna iddia ederek, “Bu, ilk vukuatı değil. Sırtını Saray’a dayadığı için her türlü hukuksuzluğa hakkı olduğuna inanan Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı dönemi tehditler, saldırılar, işkenceler ve kirli ilişkilerle dolu” dedi.

Kurtal, “Barış Atay, bir uzman çavuşun sistematik tecavüzüne uğrayıp intihar eden İpek Er’in tecavüz ve katil zanlısı Musa Orhan’a Süleyman Soylu tarafından verilen açık desteği gündeme getirmişti. Bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz ki, Süleyman Soylu, tecavüzcülerin, katillerin, kadın düşmanlarının koruyucusudu” İfadelerini kullandı.

Kurtal, “tüm kariyeri reisinin iki dudağının arasında olan ve kendi ikbali için her türlü çirkinliği yapmaktan çekinmeyecek olan bir kapıkulu’ olarak nitelediği Soylu’nun hedefine ulaşamayacağını ifade etti. Kurtal, ‘Soylu’nun siyasi ve etik anlayış topraklarımıza yabancıdır. Soylu, ülkemizin hak ettiği bir yönetici değil ve halkımız ilk fırsatta Soylu gibi mafya bozuntularına hak ettiği yanıtı verecek” dedi.

Basın açıklamasına katılan kurum temsilcileri, geçmiş olsun dilekleriyle dayanışma duygularını, basın açıklaması sonrasında Milletvekili Barış Atay’la görüntülü olarak yapılan telefon görüşmesi ile bizzat kendisine de ilettiler.