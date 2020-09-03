‘İngiliz turistten günlük 10 bin pound tedavi parası alınıyor’ iddiası Daily Mail gazetesi, Türkiye'de hastalanan İngiliz kadının tedavisi için günde 10 bin pound alındığını ileri sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesi Türkiye’ye geldikten sonra hastalanan Carole Fleming isimli kadından günde 10 bin pound tedavi parası alındığını ileri sürdü.

Sigortası tedaviyi karşılamıyor

Fleming’in bir Türkle evli olan kızı Stephanie Uyar, günlük 1.000 pound olan tedavi ücretinin 10 bin pounda çıktığını ve annesini uçak-ambulansla İngiltere’ye götürmek için 25 bin pounda ihtiyaç olduğunu söyledi.Carole Fleming’in sigortasının Türkiye’deki tedaviyi karşılamadığı da ifade edildi.

İngiliz konsolosluğunu nakil başvurusunu reddetti

Carole Fleming’in Türkiye’deki hastanede hastalığa yakalandığını ileri süren gazete, Stephanie Uyar, İngiliz konsolosluğunun, hayatta olduğu için Carole Fleming’i İngiltere’ye nakletmeyeceklerini söylediğini ileri sürdü. Fleming’in 67 yaşında olduğu ve kanser atlattığı kaydedildi.

Tedavi yöntemi değişti, günlük masraf 10 pounda çıktı

Ailenin şu anda kemik iliği eksikliğine bağlı olan kan bozukluğu için günde 1.000 pound ödediği, doktorun tedavi yöntemleri değiştikçe günlük tutarın 10 bin pounda çıktığı iddia edildi.

Gözlerinden yaş yerine kan geliyor

Kendilerini adeta bir korku filminin içinde bulduklarını söyleyen Stephanie Uyar, Carole Fleming’in kanında pıhtılaşma olmaması nedeniyle gözlerinden yaş yerine kan geldiğini ifade etti.

Fleming’in kardeşi Ian ise, ablasının hastalığının kullanılan yanlış bir ilaçtan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

(Kaynak: Turizm Güncel)