Yetenekli futbolcu Zeka Pirgalı: “Genç nesillere örnek olmak istiyorum”

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen ve aslen Kıbrıslı Türk olan Zeka Pirgalı, futbol yeteneğiyle genç yaşta başarı merdivenini hızlıca tırmanmaya devam ediyor.

Şimdilerde 21 yaşında başarılı ve yetenekli futbolcu olan Zeka Pirgalı, İngiltere’de doğmasına rağmen 4 yaşına kadar Kıbrıs’ta yaşadı. Tekrar ailesi ile birlikte İngiltere’ye dönen Pirgalı, nenesi ve dedesinin 1973’den itibaren yaşadığı eve yerleşmişti. Son iki yıldır Enfield’de yaşayan Pirgalı, geçtiğimiz ay Üniversite’den mezun olarak ailesini tekrar gururlandırdı.

Brunel Üniversitesinden, ‘Spor, sağlık ve Egzersiz Bilimleri’ bölümünden yüksek derece ile mezun olan Pirgalı, eğitim hayatının dışında küçük yaştan itibaren geliştirdiği futbol kariyeri ile toplumun gururu olmayı da başardı.

‘ORTA SAHA OYUNCUSUYUM VE SOL AYAKLIYIM’

Futbol tutkusu ve başarısı hakkında Londra Gazete’ye önemli açıklamalarda bulunan Zeka Pirgalı, doğar doğmaz futbola olan sevdasının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Futbol sevdam doğar doğmaz başladı, küçükken birisi bana turuncu bir top almıştı ve tüm çocukluk fotoğraflarımda o top her karedeydi. 6 yaşından beri futbol oynuyorum. Orta saha oyuncusuyum ve sol ayaklıyım. İlk takımım A – Class FC’idi, daha sonra 300 oyuncu arasından İslington District takımına oynamak için seçilmiştim. Daha sonra ise, Young Hackney FC, Cockfosters FC ve Ware FC için oynadım.

DAHA FAZLA ÇALIŞIP DAHA İYİ OLMAK

18 yaşındayken Amerika’da ve yurtdışında tam burslu fırsatlar sunulmuştu bana, ancak sonunda büyük bir yaşam tarzı değişikliği olduğu ve İngiltere’de oynamak istediğim için gitmemeye karar vermiştim. Eğitim ve futbol hayatımı aynı dengede tutmak elbette zor oldu, ama özellikle Üniversite’ye dâhil olmak oldukça zamanımı aldı. Buna rağmen yine de aktif kalmayı başardım, ama antrenman yapmak veya futbol oynamak için yeterince odaklanıp daha yüksek seviyelere gelemedim. Bunun nedeni ise eğitim alanında arzuladığım başarıyı elde etmekti. Ancak şimdi mezun olduğuma göre, elimden geldiğince antrenman yapmak ve zinde olmak için tüm çabamı göstereceğim için çok heyecanlıyım çünkü doğal olarak zaten teknik olarak yetenekliyim. Artık daha fazla çalışıp daha iyi olmak için odaklanacağım.”

Sadece futbol oynamakla kalmayan Londra Türk Toplum Futbol Federasyonu Karma oyuncusu Pirgalı, aynı zamanda kişisel antrenör ve fitnesi eğitmeni ve futbol koçu. Sürekli kendini geliştirmek için kendine hedef belirleyen Pirgalı, koçluk açısından FA seviye 1 ve 2’yi almak istediğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bir erteleme olduğunu belirtti.

KOÇLUK KONUSUNDA TUTKULUYUM

Futbol koçluğun önemi ile ilişkin konuşan Pirgalı, gençlerin gelişimi için tecrübeli bir antrenör tarafından destek almaları oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Pirgalı, “Koçluk konusunda tutkuluyum çünkü genç futbolculara yardımcı olmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi bir araç olarak kullanarak gerekli tavsiyelerde bulunarak gençlerin gelişmesine yardımcı olmaktan zevk alıyorum. Bununla gurur duyuyorum, keşke bende küçükken futbol yeteneğimi ve bilgimi geliştirmeme yardımcı olacak bir antrenörüm olsaydı” dedi.

Londra’da özellikle son dönem büyümenin birçok zorlukları olduğunu söyleyen Pirgalı, bunların arasında çetelerin, yüksek suç oranların, pahalılığın ve ulaşımın olduğunu ifade etti.

GENÇ NESİLLER CİDDİ BİR ÇELİŞKİ YAŞIYOR

Pirgalı şöyle devam etti: “Londra’da suç oranları gittikçe artıyor, doğal olarak bu hepimiz için endişe yaratıyor. Gençleri çetelerden uzak tutmak için ebeveynler daha fazla aktif bir rol oynamak zorunda. Öncelikle, çetelere dâhil olmanın tehlikeleri ve sonuçları küçük yaştan gençlere izah edilmelidir. İkincisi ise, gençlerin kendilerini keşfetmesi için yardımcı olmak. Genç nesiller ciddi bir çelişki yaşıyor, gençler hobi edinerek bu tür kötü aktivitelerden uzak tutulmalı.

FİZİKSEL OLARAK AKTİF OLMANIN SAYISIZ FAYDASI

Herkes farklı bir karaktere sahip dolayısıyla her genç aynı hobi peşinde olmayacak. Ebeveynler, çocuklarının kendilerini keşfetmeleri için koşulsuz sevgi ve destek sağlamalıdır. Bu, spor ve fiziksel aktiviteye dâhil olma veya tamamen farklı bir alanda olabilir. Fiziksel olarak aktif olmanın bizim için sayısız faydası vardır, bu nedenle çocukları küçük yaştan teşvik etmek önemli.

Bahsedilen zorluklara değinerek, ebeveynlerin çocuklarının spor veya bir başka faaliyetlerine katılabilmeleri için masraflarını ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri çok önemlidir. Bu genç nesilleri meşgul ve sokaklardan uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Ben bu konuda çok şanslıydım, bu tür faaliyetlere katılmam için ailem benim için çok fedakârlık yaptı.”

NİTELİKLİ VE DENEYİMLİ BİR FUTBOL ANTRENÖRÜ

Beş yıl sonra kendini nerede görmek istersin sorusuna yanıt olarak, Pirgalı şu cevabı verdi, “Beş yıl sonra profesyonel bir futbol kulübü için bir sözleşme imzalarken kendimi görmek istiyorum. Buna yanı sıra, uzman spor fizyo ve masaj terapisi de sağlayan kendi spor salonuma sahip olmak istiyorum. Genç futbolcuların mümkün olan en iyi şekilde gelişmesine ve hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı olmak için nitelikli ve deneyimli bir futbol antrenörü de olmak işitiyorum. Kısacası genç nesillere örnek olmak istiyorum”.