Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir transferi daha sonlandırdı. Sarı kırmızılı ekip, 24 Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu için kulübün resmi Twitter sayfasından hoş geldin videosu paylaşılırken KAP’a da bildirilen transfer, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadeleriyle resmiyete kavuştu.

850 BİN TL MAAŞ ALACAK

Kerem Aktürkoğlu için ödenecek rakamları da açıklayan Galatasaray, genç futbolcuya ilk sezon 850 bin TL maaş ödeyecek. Kerem’in KAP’a bildirilen 4 yıllık sözleşmesi şu şekilde:

2020/21 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021/22 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti