TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin veda mesajı paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin görev süresinin sona ermesi nedeni ile veda mesajı paylaştı.

TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’nin veda mesajı şöyle:

“İngiltere Türk Toplumunun değerli mensupları,

Tayin, devlet memurluğunun ayrılmaz bir parçası. Ben de, Ankara’da atandığım yeni görevime başlamak üzere, 15 Şubat 2017 tarihinde üstlendiğim Londra Başkonsolosluğu görevinden bugün ayrılıyorum. Londra’da, Başkonsolos olarak devletimize ve siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermekten her zaman büyük onur duydum. Sizlerle hep beraber olabilmeye özen gösterdim. Attığım her adımda, sizlerden biri olmanın gururunu yaşadım.

MEMLEKETE AÇILAN KAPINIZ

Göreve başlarken yayınladığım mesajda belirttiğim gibi, ‘memlekete açılan kapınız’ olan Başkonsolosluğumuzun sizlere yakın biçimde çalışabilmesi, istek ve taleplerinizi duyup, bunları karşılayabilmesi için büyük çaba harcadım. İşittiğimiz güzel sözler bizlere güç verdi, zaman zaman dile getirdiğiniz öneri ve eleştiriler daha iyi hizmet için yol gösterici oldu. Görevimi yerine getirirken toplumumuzun her kesiminden aldığım güçlü destek, en önemli yardımcımdı.

Gönül, sizlere yüz yüze veda edebilmeyi isterdi. Ancak Covid-19’un yarattığı ortam ne yazık ki buna imkân tanımadı.

KADERIN BIZI TEKRAR KARŞILAŞTIRMASINI DILERIM

Su gibi akıp giden üç buçuk yılın sonunda sizlerle biriktirdiğim hatıralarım, yanımda Ankara’ya götüreceğim en değerli varlığımdır. Görevimi yerine getirirken, özveriyle çalışan değerli mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyorum. Toplumumuzun tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin, sağlık ve mutluluk içinde yolunuz hep açık olsun.

Kaderin bizi tekrar karşılaştırmasını gönülden dilerim.

Saygı ve sevgilerimle, Allahaısmarladık.”