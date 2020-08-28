Dükkan sahibi Tekağaç, müşterileri tarafından darp edildi

İngiltere’nin Kent bölgesinde dükkan sahibi olan Halil Tekağaç, 23 Ağustos Pazar akşamı müşterileri tarafından darp edildi.

‘Bomba Kebab & Pizza’ isminde dükkan sahibi olan Halil Tekağaç, Pazar günü yemek siparişlerini teslim etmek için gittiği müşterisinin evinde son anlar yaşadı.

Ödemeyi ısrarla reddeden müşterilere yemeği vermeyeceğini belirten Tekağaç, müşterileri tarafından darp edildi ve ağır yaralandı.

Londra Gazete’ye ulaşan Halil Tekağaç’ın eşi, Paula Tekağaç, eşinin çok kötü bir şekilde darp edildiğini söyleyerek, müşterilerin daha sonra dükkanı bastığını ekledi.

Üç genç saldırgan tahta ile birlikte dükkana gelip dükkan sahiplerini tehdit edip araçlarına zarar verdi.

Saldırganların araca zarar verme anları ve dükkanın önünde tehdit içerikle söylemlerde bulunmalar, kameralara böyle yansıdı:

POLİSİ ARADIK, GELECEĞİZ DEDİLER GELMEDİLER

Ağır yaralanan Halil Tekağaç’ın hastaneye kaldırıldığını ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağını söyleyen Paula Tekağaç, Londra Gazete’ye şu açıklamaları yaptı:

“Pazar akşamı çok kötü bir şekilde darp edildi. Kimden yardım isteyeceğimizi bilmiyorum. Olay gecesi polisi aradık, geleceğiz dediler gelmediler. Eşim yemek siparişlerini teslim etmeye gitmişti, müşterileri ise ödemeyeceğini söyleyince eşimde yemekleri vermeyeceğini belirtti. Eşimin elinden zorbalıkla yemeği almaya çalıştılar, eşim vermeyince orda darp ettiler ve eşim zor kaçtı. Ama daha sonra tahtalarla dükkana geldiler ve bizi tehdit ettiler. Eşim ise saldırdıkları arabanın içindeydi. Eşimin ayağı kırıldı ama şişik olduğu için önümüzdeki hafta ameliyat olacakmış, ayağına platin takılacak denildi.

ÇOK KIZGIN VE ÜZGÜNÜM

Olay gecesi polisi aradık geleceğiz dediler gelmediler, tercüman koydular benim için ve merak etmeyin olay araştırılacak denildi. Ancak kimseden tekrar haber almadık. Olay akşamı 999 defalarca aradık, bize en kısa zaman da geleceklerini söylediler ama hala gelen olmadı. Avukat bile bulamıyorum düşünün nasıl bir rezillik. Çok kızgın ve üzgünüm.”