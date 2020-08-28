Karantinaya girmesi gereken yolcu uçağa binmek istedi

5 hours önce
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İngiltere’de korona virüse yakalanan bir kişi, İtalya’ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.

Londra’da Stansted Havalimanı’nda  korona virüs alarmı verildi. Korona virüs hastası bir kişi, İtalya’nın Pisa kentine gitmek için beraberindeki kişi ile Ryanair Havayolları’na ait bir uçağa bindi. Yolcunun testinin pozitif sonuç verdiğini uçağa binmeden önce mesaj yoluyla öğrendiği ve karantina kurallarını ihlal ederek uçağa bindiği belirtildi. Havalimanındaki koruyucu kıyafetli sağlık yetkilileri ise kendilerine gelen bildirim sonrası uçuşa dakikalar kala uçağa girdi ve korona virüs hastası yolcuyu indirerek karantina alanına götürdü. O anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, “Stansted Havaalanında her ikisi de maske takıyordu ve çok kısa bir sürede, 10 dakikadan daha az bir sürede uçakta bulundular. Diğer yolculara veya mürettebat üyelerine korona virüs bulaşma riski çok azdı çünkü hepsi maske takıyordu” ifadeleri kullanıldı.

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