“Dışarıda yiyerek yardım et kampanyası uzatılmalı”

İngiliz Hükümeti, salgın döneminde işleri dibe vuran restoranları desteklemek için ilginç bir karar almıştı. Buna göre restoranlarda yenecek her yemeğin ücretinin yarısını devlet karşılıyor. ‘Dışarıda yiyerek yardım et’ planına göre 3-31 Ağustos tarihleri arasında; pazartesi, salı ve çarşamba günleri yenecek yemek ve alkolsüz içeceklerin yarısını devlet karşılıyor. Ancak yasaya göre bu rakam 10 poundu geçemez. Bu kampanyanın hükümete maliyetinin 500 milyon pound olması bekleniyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, 72 binden fazla işletmenin bu programa kayıt olduğunu açıkladı. Katılım yapan işletmeler arasında kafeler, barlar, iş ve okul kantinleri ile yemekhaneler bulunduğu gibi 40 tane Michelin yıldızlı restoran da yer alıyor. McDonald’s, Nando, Pizza Express gibi restoran zincirleri de kampanyaya katılım sağladı.

Hükümetin planı işe yaradı. Birçok restoranın önünde uzun kuyruklar oluştu. Öyle ki bazı uzmanlar, bu kampanyanın ülkedeki obezite sorununu artırabileceği yönünde endişelerini bile bildirdi. Ayrıca bu kadar insanın restoran önlerinde ve içinde bir araya gelmesinin Koronavirüs salgınının yeniden hız kazanacağı yönünde uyarılarda bulunan uzmanlar da var.

Bu hafta Londra Gazete olarak toplum üyelerimizle ‘Dışarıda yiyerek yardım et’ planını değerlendirdik. Birbirinden ilginç yorum ve cevaplar aldığımız röportajımızda, işletmecilerin bu plan sayesinde bir nebze canlandığı belirtildi. Ayrıca herkes bu planın bir süre daha devam etmesi gerekildiği vurgulandı.

Selçuk İbrahim

Bistro The Walk olarak büyük bir özveri ile çalışıp, insan sağlını her daim ön plana koyarak müşterilerimize hizmet verdik. Bu kampanya sürecinde muazzam bir ilgi gördük, hatta hafta başı sanki hafta sonu oldu. Eskiden hafta sonları yoğun olurken şimdi ise Pazartesi – Çarşamba. Yoğunluktan dolayı fazladan işçi alıyorsun ama ilk 3 günün ardından işler düşüyor. Hijyeni sağlamak zor ama imkânsız değil. Sosyal mesafeyi yine koruyabilirsiniz ve gerekli hijyen malzemelerini etrafa koyarak müşterilerinizi duyarlı bir şekilde bunu kullanabilir. Bizlerde sağlığımızı ve hijyeni korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kampanya hem bize hem de müşteriler için faydalı oldu, bence bir süre daha bu plan uzatılmalı. Bu planın elbette artısı ve eksisi var ama normalleşme süreci için ciddi bir katkısı oldu.

Tülay Ali

Üç yıldır Aksular’da çalışıyorum ve son dönem bizde ‘Dışarıda yiyerek yardım et’ kampanyasına dâhil olduk. Haftanın ilk üç günü inanılmaz bir şekilde yoğunuz, elbette müşterilerle birlikte işletmeciler içinde bir faydası olmuştur bu indirim kampanyasının. Müşterilerimizi tekrar geri kazandık, koronavirüsten dolayı çoğu dışarıya restoranda gitmekten biraz korkuyordu ama bu plan sayesinde o korkuyu yendiler. Müşterilerimizin geri gelmesi bizler için de çok iyi, çünkü daha yoğunuz ve bu durumdan mutluyuz. Bir süre daha devam etmeli hatta. Tek olumsuz yönü ise salgını kontrol etmek. Kalabalık olduğunda hijyenin olması gerektiği yerde sağlanması daha zor oluyor, müşteriler arasında mesafeyi korumakta biraz zorlanıyoruz çünkü hepsi aynı anda ödemeye geliyor veya lavaboyu kullanmak istiyorlar. Tek olumsuz yön şudur aslında. Restoranımızın eskisi gibi yoğun olmasından mutluyuz, eskiden hafta sonları baya yoğunduk şimdi ise tam tersi haftanın ilk üç günü yoğunuz. ‘Dışarıda yiyerek yardım et’ kampanyası ile yine de virüsten kendinizi uzak tutabilirsiniz, herkes kendinden sorumlu dolayısıyla hepimiz gerekli tedbirleri uygularsak endişelendirecek bir durum olmaz.

Naciye Hüseyin

Ağustos ayının ilk haftasından itibaren uygulanan yemek kampanyası tabii ki hepimiz için iyi oldu, özellikle ailecek veya kalabalık bir şekilde restoranda gittiğimiz zaman yarı fiyat olması hem müşteri hem de işletmeci için faydalı oldu. Yaklaşık dört ay çoğu yerler kapalıydı ve bu kampanya ile birlikte bir ayaklanma ve normal hayatta bir nevi dönüş oldu. Ancak bazı yerlerde kalite ve yemek kısıtlaması olduğunu düşünüyorum, aynı zaman garson veya şefler maske takmıyor. İndirim kampanyası ile birlikte aslında hijyen açısından bir gevşeme de yaşandı. Restoranlar çok kalabalık olduğu için bir aksama var ve fazla temizlik yok, örneğin bir müşteri kalkıyor ardından hemen başkası oturuyor. O alan iyice temizlenmeden başka bir müşteri oturuyor. Bu konuda çalışanlar daha duyarlı olmalıdır. Buna rağmen bu kampanya bir süre daha devam etmeli.

Ersan İbrahim

Covid-19 salgını nedeniyle insanlar hem psikolojik hem de maddi yönde etkilendi. Sağlık sebeplerden dolayı ve korkudan birçok insan aylarca evinden dışarıyı çıkmadı veya sadece temel ihtiyaçlarını almak için çıktı. Restoran sektörüne yönelik iyi bir destek oldu, tekrar canlanmaları açısından önemli bir destek. Ama öte yandan, Çarşamba’dan sonra restoranlar o kadar kalabalık değil. İndirim kampanyası dururken kimse hafta sonu çıkıp normal fiyat ödemek istemiyor. İndirim kampanyasını bahane edip dışarıdan yemek daha fazla yeniliyor, karantina döneminde insanlar evlerinde kapalı fazla egzersiz yapmamıştı şimdi de sürekli tüketim yaparak obezite endişesi oluştu. Ayrıca take-away işletmeleri olumsuz yönde etkilendi çünkü bu kampanya sadece ‘Dine in’ restoranlar için geçerli dolayısıyla take-away pek tercih edilmedi. Küçük take-away işletmeciler zorlanıyor ve kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Lakin hükümetin dediği de doğru, pandemi döneminde take-away yerleri yine açıktı ama restoranlar aylarca kapalı kalmak zorunda kaldı. Bu indirim kampanyasının iyi ve kötü yanları var, sadece Ağustos ayı için geçerli bu uygulama. Ama hükümet bunu Ekim’e kadar uzatsa ve haftada bir kez yapsa restoranlar yine istikrarını da korumuş olur. Ağustos’tan sonra müşteriler restoranları pahalı bulacak ve gitmeyecek. Olum faktör ise insanların dışarıya çıkmasında yardımcı oldu bu kampanya, sosyal hayat geri döndü ve insanları morali yükseldi. Kalabalık aileler için oldukça faydalı oldu, normal dönemde maddi sıkıntılardan dolayı çıkamayan aileler şimdi bu fırsatı değerlendiriyor.

Belkiz Taçsoy

Şu an herkesin ortak sorusu, ‘Bu kampanya devam edecek mi?’ Elbette bu plan sayesinde çoğumuzun hayali gerçekleşti. Bu indirim kampanyası sayesinde oldukça uygun bir fiyatta yemek yiyoruz. Keyif almamak mümkün değil. Bu planın etkisi bir canlandırma yarattı, restoran sahipleri ve müşteriler için dengeleyici bir kaktı oldu. Aylarca kapalı olan işletmeler artık açık ve müşterilerde koronavirüs salgınına rağmen indirim kampanyasından faydalanmak için korkusuzca dışarıya çıkıyor.

Rüya Mustafa

‘Dışarıda yiyerek yardım et’ planı harikaydı ve bence birkaç ay daha uzatılmalıdır. Nede olsa aylarca her yer kapalıydı ve çoğumuz ekonomik veya psikolojik açıdan zor günler yaşadık ama bu kampanya sayesinde uzun süre görüşmediğimiz sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatını bulduk. Ekonomik krize rağmen insanlar uygun bir fiyatta yemek yiyip dışarıda biraz kafa dağıtıyor. Bu plan hem işletmeler hem de müşteriler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İşletmeler açısından bakıldığında, daha fazla müşteri daha sık dışarıda yemek yemeye istekli olduğu için restoranlar doluyor. İşletmelerde hafta içi daha fazla para kazanıyor. Aynı zamanda müşteriler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir çünkü sevdikleriyle indirimli yemek yiyorlar.