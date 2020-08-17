Tottenham’da saldırı: Polis Türk kökenli şüphelileri arıyor

11 hours önce
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Kuzey Londra’nın Tottenham bölgesinde Nisan ayında bir adam sebepsiz yere süpermarketin önünde darp edilmişti, soruşturma hala devam ediyor.

Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, dedektifler saldırı ile ilşkin tanıklar arıyor.

26 Nisan Pazar günü, 22 yaşındaki genç bir adam The Roundway, N17’de üç kişi tarafından şiddetli saldırıya uğramıştı.

Başından yaralanan genç adam bir süre hastanede tedavi gördü.

Verilen bilgiye göre, şüpheliler 20’li yaşlarında ve Türk kökenli oldukları belirtildi.

Soruşturmayı Kuzey Bölgesi Temel Komuta Birimi’nden memur yönetiyor.

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