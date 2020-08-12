Mehmet Zorba: “Başarılı olmak için vazgeçmeyin, mücadele edin”

İngiltere’nin doğu Londra bölgesinde doğup büyüyen Mehmet Zorba, 14 yaşından itibaren boksör alanında büyük başarılara imza atmayı başardı.

Aslen Kıbrıslı Türk olan Mehmet Zorba, boksör kariyerinde elde ettiği başarılarla birlikte bu serüvende yaşadıklarını Londra Gazete ile paylaştı.

Şimdilerde 27 yaşında olan genç ve başarılı boksör, İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplumun gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Londra Gazete olarak bu hafta profesyonel boksör Mehmet Zorba ile özel bir röportaj yaparak kendisini yakından tanımaya çalıştık. Zorba boksöre olan ilgisinin küçük yaştan itibaren başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Boksöre olan ilgim 14 yaşında başlamıştı, o dönem genç bir erkek olarak okulda bazı kavgalara dâhil olmuştum ve yanlış arkadaşlıklar edinmiştim. Kavgalı yapımdan dolayı bir süre sıkça okuldan atılıyordum. Bir gün babam beni meslek hayatına teşvik etmek için makiniste işe başlamamı istemişti. 10 yıldır makinist olarak çalışıyorum ve bu alanda farklı eğitimler görüp kendimi geliştiriyorum.

‘KARDEŞİMİ HER ZAMAN TAKDİR ETMİŞTİM’

Buna ek olarak, boks ile ilgilenmemin esas sebebi kardeşim Halil Zorba. Kardeşimi her zaman takdir etmiştim, kendisi rekor kiran halterciydi, hatta olimpiyatlara katılmak için seçilmişti fakat işinden dolayı katılamamıştı. Dolayısıyla, bende onun gibi olmak istedim kendi tarzımda boksa başladım. Esasında boks hayatına 22 yaşında tekrar dönüş yaptım, 11 müsabakanın 9’unu kazandım, 1’ini sayı ile kazandım ve sadece 1 müsabakada yenildim. Bu vesileyle profesyonel boksör olmaya karar verdim. Lisansız boksta ‘Londons Champion’ ve ‘English Champion’ unvanlarını kazandım. Şimdi her şeyi bir profesyonel olarak en başından başlıyorum, ailemin, dostlarımın ve toplumun desteğiyle bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Profesyonel olma şansım olacağını hiç düşünmemiştim, geç olduğunu sanmıştım. Başarılı olmak için vazgeçmeyin, mücadele edin.”

Geleceğe yönelik ne tür hedeflerinin olduğu sorusuna yanıt olarak, Mehmet Zorba daha önce Türk kökenli bir dünya şampiyonun olmadığını belirterek, ilk Türk dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini vurguladı.

EN ÖNEMLİSİ KONSANTRASYON VE MOTİVASYON

“Boksun çeşitli kolaylık ve zorlukları olduğunu ifade eden Zorba, şu ifadeleri kullandı: “Elbette boks yapmak kolay değil, avantajları gibi zorlukları da var. En önemlisi konsantrasyon ve motivasyon, yenilmeyi göze almalısın ama bir seçenek olarak görmemelisin. Formda kalmak için tartışmasız boksu tavsiye edebilirim, diğer sporlarla karşılaştırdığımız zaman vücudumuzu formda tutmak için en etkili spor boks. Eğer bir müsabakaya katılmak istemeseniz bile, boks eğitimi almanız yeterli.”

Zorba, son olarak bu süreçte toplum üyeleri tarafından oldukça destek aldığını ve bunun kendisini oldukça motive ettiğini belirtti.