Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 128’e ulaştı

DÜNYAYI endişelendiren ve hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, toplum üyelerimizi de aramızdan koparmayı sürdürüyor.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 128 kişiye ulaştı.

Geçen süreçte kaybettiğimiz 118 kişinin ardından bu hafta gelen acı haberler toplum üyelerimizi yasa boğdu. Toplumumuz içinde 15 Martta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Korona kayıpları hemen her gün yaşanır oldu.

Virüsten sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli toplum üyelerimizin sayısı 41’e ulaşırken, Kıbrıs kökenlilerin sayısı ise 87’ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, sevenlerine ve yaslı ailelerine baş sağlığı dileriz.

HAYATINI KAYBEDEN TOPLUM ÜYELERİMİZ

TÜRKİYE KÖKENLİLER (41)

Hayri Ergönül,İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Hasan Ergönül, Mevlüt Bozdoğan, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı, Hüseyin Buz, Cuma Çetin, Fatma Kurt, Hıdır Uzun, Ali Kalaycı, Süleyman Özdemir, İsmail Taşçı, Zeynep Çakantemur, Ömür Alişan, Gülüzar Ağbacı, Vahide Bektaş, Elif Keskin, Ramazan Ç., Hatice Araz, Döndü Kurt, Murat Ekici, Aziz Özdil, Erkan Şahin, Ali Özel, Rahmi Bıyık, Fehmi Gür, Nevga Çöker, İffet Bilaloğlu, Hüseyin Çiftçi, Doğan Çelebi, Esmer Gül, Yaşar Cevahir, Ayşe Boztepe, Ayşe Elibal, Erdoğan Beyoğlu ve Hamide Sak.

KIBRISLI TÜRKLER (87)

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Mustafa Ahmet, Yıldıray Faik, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mehmet Erdoğan, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Ş., Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Türker Enver, Rıfat Hasan Rezvan, Sündüz Yusuf Ramadan, Salise Tolgay Demirağ, Hilmi Miksi, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Suna Arif, Ayşe Ali, Şakir Cemal, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein (Talat Gusela), Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Erdal Kemal Yılmaz, Erbay Kemal Yılmaz, Hüseyin Türkan, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Salih Hasan, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Sonya Kaygan, Ayten Yusuf, Fikriye Halil Emir, Özgür Celal, Mustafa Cavit, Hilmi İbrahim, Hüseyin İbrahim, Layka Nemes Hüseyin, Ufuk K., Saydam Akpınar, Nezihe Köşe, Mustafa Ahmet, Cihan Sadık, Münüse Nabi, Sonal Hasan, Muazzez Ahmet, Hüseyin Ahmet Mehmet, Ahmet Hasan, Cemal Hüseyin, Orhan Mehmet Mustafa, Hakkı Köse, Mukkades Ali, Mustafa Paşa, Ayten Halil ve Mehmet E.