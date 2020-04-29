Hackney Belediyesi motosiklet park kuralları hakkında görüşlerinizi bekliyor

HACKNEY Belediyesi değiştirmeyi düşündükleri motosiklet park etme kuralları hakkında toplumun fikirlerini öğrenmek istiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin ve ilçede çalışan ve motosiklet kullanan kişilerin bölgede yürürlüğe girecek yeni park kuralları hakkında ne düşündüklerini merak ediyor.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

“Hackney’de çalışmak için motosiklet kullanıyor veya Hackney’de yaşıyor ve motosiklet sahibi misiniz?

Eğer cevabınız “Evet” ise, motosiklet park etme konusunda önerilen değişiklikler hakkındaki görüşlerinizi duymak isteriz.

Belediye Meclisi’nin, Hackney’deki hava kalitesini artırma taahhüdünün bir parçası olarak, motosikletler için park izinleri ve park ücreti almayı öneriyoruz. Ayrıca kilitlenebilir motosiklet alanları getirerek güvenliği artırmayı öneriyoruz.

Bu değişiklik önerileri hakkındaki görüşlerinizi 18 Mayıs Pazartesi 2020 tarihine kadar bizimle paylaşın.

İnternet sitemiz consultation.hackney.gov.uk adresini ziyaret edebilir ve motorcycles araması yapabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için parking.policy@hackney.gov.uk e-posta adresine mail atabilir ya da 020 8356 4008 numaralı telefonu arayabilirsiniz.”