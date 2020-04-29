“Tarih bizi yargılayacak ama şu an önümüze bakmalıyız”

Britanya Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Britanya’nın yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede yavaş kalmasını ‘tarihin yargılayacağını‘, şu an önemli olanın yeni kısıtlamalara uymak olduğunu belirtti.

Britanya’da hükümet başta karantina ve sosyal mesafe gibi yöntemler yerine ‘sürü bağışıklığı’ modelini uygulamayı tercih etmiş, eleştiriler üzerine geri adım atmıştı. Gove, süreçle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan, önlemlerin erken alınmasının daha faydalı olabileceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Bence şu aşamada en önemli şey geriye bakmayıp yürürlüğe sokulan talimatları takip etmek. Herkes gelecekte bu duruma dair kendisi bir kanaat oluşturacak ancak benim şu anda ilgilendiğim şey Ulusal Sağlık Servisi’nin (devletin sağladığı sağlık hizmeti) korunması ve insanların evlerinden ayrılmaması.”

‘Ulaşım sistemleri devam etmeli’

Gove, anne ve babası ayrı çocukların ebeveynleri arasında gidip gelmek yerine bulunduğu evde kalması gerektiğini ve 18 yaşın altındaki çocukların anne ve baba tarafından ziyaret edilmesinin önünde bir engel olmadığını belirtti.

Bakan, ulaşım sistemlerinin aşırı kalabalık olmasının önüne geçecek sıklıkta devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Gove ayrıca virüsün yayılmasını yavaşlatmak için dün açıklanan yeni önlemlere uymayanlara 30 sterlinden daha ağır para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Yeni kısıtlamalar

İnsanların sokağa çıkmaya ve normal yaşantılarını sürdürmeye devam etmesi durumunda, vaka sayılarının artacağını ifade eden Johnson, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yetersiz kalacağını vurguladı.

Yeni kararlar kapsamında Johnson, halka zaruri olmadığı sürece evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Britanya başbakanı halkın sadece ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaları gerektiğini ifade etti. İkiden fazla kişinin toplu halde bulunmasının yasaklandığını belirten Johnson, sadece evden çalışma imkanı olmayan kişilerin işe gitmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu kısıtlamaların polis tarafından denetleneceğini belirten Johnson, Britanya polisinin para cezası kesme yetkisinin de olduğunu hatırlattı.