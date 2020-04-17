Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlara Büyükelçilikten kısı süreli başvuru şansı

T.C. Londra Büyükeçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bir duyuru ile Birleşik Krallık’ta ikamet hakkı bulunmayan ve Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların yurda dönüş için bugün (17 Nisan) saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.

Saat 14.00’te sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların hesaplarından paylaşılması, yerel medyayla paylaşılması ve birkaç saat sonra başvuruların bitecek olması bazı vatandaşlar tarafından eleştirildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“17 Mart’ta Birleşik Krallık’tan uçuşların durdurulmasından sonra ülkemize dönmek isteyen 1.000 civarında öğrencimizi 24 Mart’ta göndermiştik.

Bu defa, halen Birleşik Krallık’ta ikameti bulunmayan ve geçici statüdeki öğrenci veya turist veya geçici vizeli iş insanı, TIR şoförü, işçi konumunda olup da son bir aydır ülkemize dönmek için başvuruda bulunan vatandaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülke için başlatılan organizasyonla ülkemize götürülmeleri sağlanmaktadır.

Yukarıda kayıtlı statülerde olup da bu zamana kadar Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza başvuruda bulunmamış vatandaşlarımızın aşağıdaki bağlantıda yeralan formu doldurarak en geç bugün (17 Nisan) saat 17:00’ye kadar başvurmaları mümkündür.”

Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıda yer alan formu doldurması gerekiyor.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLUbEIKdjNjPAEDdC0HiINbknOtEg1pYzNFu1qqmNOuZtQg/viewform