Birleşik Krallık’ta salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 800’ün altına inmiyor

7 hours önce
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 16 Nisan saat 17.00 itibarıyla 847 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 14 bin 576’ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca 17 Nisan saat 09.00 itibarıyla 13 bin 943 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 341 bin 551 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 13 bin 839 kişiden 5 bin 599’unda virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 108 bin 692’ye ulaştığı duyuruldu.

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