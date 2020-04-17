Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Ünlü manken Ebru Şallı'nın bir süredir lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

7 hours önce
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Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün akşam hayatını kaybeden Pars Tan için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars’ın cenaze törenine katılamadı.

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında verdiği bir röportajda yürek burkan şu sözleri söylemişti: “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars’ın durumu daha iyi.”

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

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