Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 kişi daha artarak 12 bin sınırını geçti.

Açıklamda 14 Nisan saat 09.00 itibarıyla 302 bin 599 kişiye test yapıldığı ve 93 bin 873 kişide virüse rastlandığı duyuruldu.

Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının da güncellendiği açıklamada 13 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’taki hastanelerde 12 bin 107 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.