Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı

7 hours önce
0 1,020 Bir dakikadan az

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 kişi daha artarak 12 bin sınırını geçti.

Açıklamda 14 Nisan saat 09.00 itibarıyla 302 bin 599 kişiye test yapıldığı ve 93 bin 873 kişide virüse rastlandığı duyuruldu.

Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının da güncellendiği açıklamada 13 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’taki hastanelerde 12 bin 107 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
3,937

Birleşik Krallık’ta salgın sebebiyle 931 kişi daha vefat ederek toplam sayı 9 bine dayandı

2 weeks önce
23,906

Birleşik Krallık’tan Koronavirüs salgını hakkında umut veren açıklama 

30 January 2020
623

İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık’tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

28 January 2020
428

Özersay, Lordlar Kamarası’nda konuşma yaptı: “Brexit, yeniden doğrudan ticaret imkanı yaratabilir”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.